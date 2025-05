Sjutra u Podgorici svečanost povodom Dana pobjede

Podgorica, (MINA) – Institucija predsjednika Crne Gore, Ministarstvo odbrane i Glavni grad organizovaće sjutra u Podgorici svečanost povodom obilježavanja 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom.

Svečanost će biti organizovana na inicijativu predsjednika države Jakova Milatovića.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, predviđeno je da Milatović u prisustvu ministra odbrane Dragana Krapovića i gradonačelnika Glavnog grada Saše Mujovića položi vijenac na Spomenik Partizanu borcu na brdu Gorica u deset sati, nakon čega će uslijediti obraćanja.

„Tom prilikom biće upriličen i prigodan kulturno-umjetnički program, u kojem će nastupiti KIC POP HOR i dječji hor “Zvjezdice”“, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta Milatovića su kazali da će događaju na brdu Gorica prisustvovati brojne zvanice, predstavnici udruženja boraca, diplomatskog kora i nevladinog sektora.

Obilježavanje 80. godišnjice pobjede nad fašizmom, kako su naveli, predstavlja podsjećanje na temeljne vrijednosti slobode, antifašizma i mira, na kojima počiva crnogorsko društvo.

„Ovaj jubilej ujedno je i prilika da se iskaže poštovanje prema žrtvama i borcima koji su dali nemjerljiv doprinos borbi za slobodu naše zemlje“, kaže se u saopštenju.

