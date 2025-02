Sjutra sjednica SO Budva

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Budva, na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika lokalnog parlamenta, biće održana sjutra.

Sjednicu SO je zakazala Vlada, u cilju, kako je saopšteno, obezbjeđivanja funkcionalnosti u radu Opštine Budva.

Vlada je 27. januara usvojila informaciju o stanju u SO Budva i tada donijela odluku da prva sjednica novoizabranog lokalnog parlamenta bude održana 11. februara.

“No, u cilju obezbjeđenja funkcionalnosti u radu Opštine Budva, na telefonskoj sjednici Vlade donijeta je odluka o izmjeni zaključka od 27. januara, i o zakazivanju sjednice novoizabrane SO Budva za ponedjeljak, sa početkom u 15 sati”, saopšteno je sinoć iz Vlade.

Na dnevnom redu sjednice je jedna tačka – izbor predsjednika SO Budva.

