Podgorica, (MINA) – Centar za rani razvoj Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) organizovaće sjutra simpozijum o poremećajima iz spektra autizma, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da će na simpozijumu učestvovati stručnjaci iz oblasti dijagnostike, terapije, istraživanja autizma, kao i društvene inkluzije.

Skup je, kako su naveli, prilika za razmjenu znanja, diskusiju o savremenim pristupima i unapređenje prakse u radu sa osobama iz spektra autizma.

“Ovogodišnja tema simpozijuma „Novi horizonti spektra: Izazovi i mogućnosti razumijevanja autizma” nastala je sa idejom da upoznamo autizam iz različtih naučnih i društvenih aspekata, zajedno među nama, u društvu koje teži jednakim šansama i podstaknutim mogućnostima”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS