Sjutra prva sjednica anketnog odbora koji će se baviti Crnim trojkama

Podgorica, (MINA) – Prva sjednica Anketnog odbora koji će se baviti slučajevima navodno politički motivisanih ubistava i napada na novinare i druge slobodne intelektualce biće održana sjutra, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Na dnevnom redu je razmatranje metodologije rada Odbora sa Predlogom pravilnika o radu tog skupštinskog tijela.

Iz Skupštine su rekli da je na dnevnom redu i razmatranje inicijativa o konkretnim temama za saslušanje.

Odluku o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora Skupština Crne Gore usvojila je 20. februara.

Za odluku o formiranju anketnog odbora koji će se baviti Crnim trojkama glasala su 44 poslanika.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je, na zasijedanju na kojem je usvojena ta odluka, poručio da je to veoma važan trenutak za demokratizaciju Crne Gore i suočavanje sa prošlošću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS