Sjutra protest organizacija OSI na Rimskom trgu

Podgorica, (MINA) – Organizacije koje se bore za prava osoba s invaliditetom (OSI) organizovaće sjutra protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, jer taj resor nije odgovorio na njihove inicijative u vezi izmjena i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Protest na Rimskom trgu će, kako je najavljeno, početi u 12 sati.

Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore Milijana Ćirković kazala je agenciji MINA da okupljanjem i zajedničkim glasom iskazuju protivljenje predloženim izmjenama koje, kako je navela, direktno ugrožavaju dostojanstvo i prava OSI.

“Ne dozvolimo da se naše stečene subvencije smanje! Pokažimo solidarnost i borimo se za pravedan zakon”, poručila je Ćirković.

Ona je rekla da tim izmjenama, umjesto da se prošire subvencije kako bi se dodatno podstaklo zapošljavanje OSI, Vlada pokušava da smanji obim podrške i na taj način ugrozi egzistenciju OSI koje su već uključene u proces rada.

Ćirković je istakla da će te mjere neminovno dovesti do otpuštanja većine zaposlenih OSI, smanjenja njihovih zarada, pogoršanja ekonomske situacije te populacije i dodatne socijalne isključenosti.

“Naglašavamo da su se poslodavci i na ove dosadašnje subvencije veoma teško odlučivali da zaposle OSI, a ne smijemo ni zamisliti šta bi se desilo ukoliko se usvoji predloženi zakon. Bez stimulacije, bez motivacije, poslodavci će biti još manje zainteresovani”, navela je Ćirković.

Ona je podsjetila da je Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na subvencije jasno definisano da je država Zakonom omogućila poslodavcima koji zapošljavaju OSI ili samim osobama sa invaliditetom koje se samozaposle brojne olakšice.

Ćirković je podsjetila da te olakšiće podrazumijevaju pokrivanje 75 odsto bruto zarade za osobe sa 50 odsto ili više invaliditeta tokom cijelog trajanja zaposlenja.

“Za osobe sa manje od 50 odsto invaliditeta, država je pokrivala 75 odsto bruto zarade u prvoj godini, 60 odsto u drugoj, a 50 odsto u trećoj i svakoj narednoj godini”, rekla je Ćirković.

Kako je kazala, to je podrazumijevalo i pokrivanje troškova opreme i prilagođavanja radnog mjesta, uključujući mašine i alate potrebne za rad, kao i pokrivanje ličnih troškova asistenta u radu do sada do iznosa minimalne zarade i omogućavanje povoljnih kredita za kupovinu neophodne opreme za rad.

Ćirković je navela da predviđenim izmjenama te kategorije prve godine ne bi imale 75 odsto subvencije (osobe ispod 50 odsto i od 50 do 79 odsto invaliditeta), već bi se smanjila na 40 do 50 odsto, zavisno od kategorije.

“Takođe, umanjenje pokrivanja ličnih troškova asistenta ispod minimalne zarade dodatno će otežati radne uslove za OSI koje imaju potrebu za asistencijom”, upozorila je Ćirković.

Prema njenim riječima, cilj Vlade je jasan – uštedjeti sredstva u budžetu na račun prava OSI, kako bi ih preusmjerili na pokrivanje budžetskog deficita, umjesto da se koriste za ono za šta su prvobitno namijenjena – podršku zapošljavanju OSI.

Ćirković je navela da zbog toga zahtijevaju da se te stavke vrate na prethodno stanje.

“Ove subvencije su uvedene s jasnim ciljem – da olakšaju zapošljavanje i osiguraju ravnopravnost OSI na tržištu rada, a njihovo umanjenje je direktan udar na stečena prava OSI i poslodavaca koji su prepoznali značaj zapošljavanja ove populacije”, naglasila je Ćirković.

Ona je poručila da ne smiju dozvoliti da se ta prava smanje i da se OSI ponovo dovedu u situaciju da budu isključene iz svijeta rada.

Savez udruženja paraplegičara pozvao je svoje članice – podružnice, njihove članove, sve organizacije OSI, kao i sve građane koji podržavaju njihova prava, da se pridruže protestu na Rimskom trgu.

Protest organizuju organizacije Udruženje mladih sa hendikepom, Savez slijepih, Savez udruženja paraplegičara, Savez gluvih i nagluvih, nevladina organizacija (NVO) Mozaik, Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom, Udruženje za afirmaciju i podršku ženama sa invaliditetom „Nova žena“.

Među organizatorima su i Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“, Nova šansa u Novom, NVO Brain i Paraolimpijski komitet Crne Gore

