Sjutra promjenljivo, do 33 stepena

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u drugomn dijelu dana, u kontinentalnim oblastima i na širem području Boke Kotorske mjestimično se očekuje jači razvoj oblačnosti, uz uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine.

Vjetar će biti uglavnom slab, u blizini eventualnih grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od deset do 22, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.

