Sjutra prezentacija naoružanja i opreme na Trgu nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) sjutra će, na podgoričkom Trgu nezavisnosti, predstaviti naoružanje i vozila kojima raspolažu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Građani će, kako je najavljeno, od 11 do 13 sati i 30 minuta moći da se neposredno upoznaju sa aktivnostima vojnika, njihovom opremom, naoružanjem, oklopnim vozilima, dronovima i robotima koji se koriste prilikom izvršavanja misija i zadataka.

“Zanteresovani mogu saznati više o tome kako da postanu pripadnici VCG i načinima prijave na konkurs za nove vojnike po ugovoru koji je u toku”, navodi se u saopštenju.

