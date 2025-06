Sjutra počinje Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“

Podgorica, (MINA) – Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“, koju Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) organizuje uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, biće otvorena sjutra u Beranama.

Kako je saopšteno iz MVP, otvaranje škole će biti održano na spomen-kompleksu Jasikovac.

Na otvaranju će govoriti potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova i predsjednik Opštine Berane Đole Lutovac.

Navodi se da ovogodišnja škola okuplja mlade diplomate iz preko 50 zemalja, zajedno sa uglednim teortičarima i praktičarima međunarodnih odnosa iz zemlje i svijeta.

Iz MVP su rekli da će učesnici, tokom sedmodnevnog programa, imati priliku da razmijene mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima pod temom „Vanjska i bezbjednosna politika u doba informacija“.

