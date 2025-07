Sjutra počinje kampanja Bezbjedna vožnja – siguran odmor

Podgorica, (MINA) – Uprava policije od sjutra do sredine septembra realizovaće preventivnu kampanju „Bezbjedna vožnja – siguran odmor“, tokom koje će turistima na graničnim prelazima biti podijeljeno 655 hiljada edikativno-preventivnih flajera na crnogorskom, engleskom i albanskom jeziku.

Iz Uprave policije kazali su da se u toku ljetnje turističke sezone tradicionalno očekuje veliki broj turista koji motornim vozilima dolaze u Crnu Goru, što dovodi do saobraćajnih gužvi na saobraćajnicama koje od graničnih prelaza vode do turističkih mjesta na primorju i na sjeveru države.

Oni su istakli da značajno povećanje broja učesnika u saobraćaju koji koriste već preopterećenu putnu infrastrukturu, neodgovornost, nedisciplina i umor dijela vozača, dovode do izazivanja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama – teško povrijeđenim i poginulim osobama.

Iz policije su dodali da je to nerijetko praćeno višesatnim zastojima u redovnom odvijanju saobraćaja zbog ukazivanja prve pomoći povrijeđenim osobama, vršenja uviđaja, sanacije dijela puta na kojem se desila saobraćajna nezgoda i slično.

U saopštenju se ističe da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori poginulo 28 osoba, od čega osam stranih državljana.

„Shodno tome, Uprava policije u toku ljetnje turističke sezone, realizuje edukativno – preventivnu kampanju „Bezbjedna vožnja – siguran odmor“ usmjerenu prema turistima koji će u toku ljetnje turističke sezone u Crnu Goru dolaziti motornim vozilima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da kampanju realizuju zajedničkim aktivnostima pripadnici Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora granične policije.

„Tokom kampanje turistima na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru biće podijeljeno 655 hiljada edukativno – preventivnih flajera na crnogorskom, engleskom i albanskom jeziku“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, flajerima Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, osim dobrodošlice svim turistima koji dolaze u Crnu Goru, ukazuju i na eventualne bezbjednosne rizike u saobraćaju.

Iz policije su rekli da se u flajerima apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode računa o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodica i ostalih učesnika u saobraćaju, a savjetuju se i da na putovanje kreću ispravnim vozilom, odmorni i spremni za vožnju.

„Kampanja počinje sjutra, a trajaće do kraja ljetnje turističke sezone, odnosno do polovine septembra ove godine“, naveli su iz policije.

