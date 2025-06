Sjutra otvaranje Ambasade Crne Gore u Kopenhagenu

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović boraviće sjutra i u četvrtak u posjeti Danskoj, povodom zvaničnog otvaranja Ambasade Crne Gore u toj državi.

Kako je saopšteno iz Minsitarstva vanjskih poslova, ceremonija otvaranja biće održana sjutra.

Navodi se da će Ibrahimović tokom dvodnevne posjete Kopenhagenu imati i bilateralne susrete sa danskim zvaničnicima.

“Sa kojima će razgovarati o načinima unapređenja saradnje u svim oblastima od obostranog interesa”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS