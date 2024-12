Sjutra oblačno, na sjeveru mjestimično sa snijegom

Podgorica, (MINA) – U južnim predjelima Crne Gore sjutra će biti vjetrovito, uz promjenljivu oblačnost i ponegdje kraće sunčane periode.

Na sjeveru će biti pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom i mećavom.

Vjetar pojačan do jak, na udare olujne, ponegdje i orkanske jačine, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minus sedam do osam, najviša dnevna od minus četiri do 14 stepeni.

