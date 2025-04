Sjutra lokalni izbori u Nikšiću i Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću i Herceg Novom sjutra će biti održani lokalni izbori.

Predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Nikšić Rade Perišić kazao je Agenciji MINA da pravo glasa u tom gradu ima 57.589 birača i da na izborima učestvuje deset lista.

Prva na glasačkom listiću je lista „Probudimo Nikšić“ čiji je nosilac Dragoljub Radulović, a druga lista „Rad za moj grad – dr Borislav Mišo Đurišić“.

Na izborima u Nikšiću učestvovaće Demokratska partija socijalista čiji je nosilac liste Boris Muratović, Stranka evropskog progresa čiju listu predvodi Nikola Čvorović, URA čiji je nosilac Dušan Golović.

U izbornoj trci je lista „Za slobodarski Nikšić jednakih mogućnosti“ koju predvodi Jelena Marković, koalicija Demokrata i Plenuma 083, čiji nosilac liste je Nemanja Vuković, Evropski savez čiju listu predvodi Ivan Radojičić.

Na izborima u Nikšiću učestvuje i Pokret Evropa sad čiji je nosilac liste Zoran Mrkić i koalicija Za budućnost Nikšića, čiju listu predvodi Marko Kovačević.

Perišić je rekao da će građani Nikšića glasati na 131 biračkom mjestu.

Predsjednik OIK Herceg Novi Dejan Radonić kazao je Agenciji MINA da na izborima u toj opštini, na kojima učestvuje devet lista, pravo glasa ima 25.603 birača.

U Herceg Novom prva na glasačkom listiću je lista Evropskog saveza, na čijem je čelu Rajko Komnenić.

Na izborima u tom gradu učestvuju i liste Građanskog pokreta URA na čelu sa Nikolom Radmanom, Bokeškog foruma koju predvodi Milovan Baždar i koalicije Za budućnost Herceg Novog i Boke na čijem je čelu Ivan Otović.

U izbornoj trci je i lista “Stevan Katić – Znamo se po djelima”, zatim Demokratska partija socijalista čiju listu predvodi Dejan Stojadinović i Socijalistička narodna partija na čelu sa Milanom Jančićem.

Na izborima učestvuju i Građanski pokret za Herceg novi čiju listu predvodi Olivera Doklestić i Novska lista na čelu sa Milošem Konjevićem.

Radonić je rekao da će birači glasati na 47 biračkih mjesta.

“Očekujemo da izborni dan, kao i uvijek u Herceg Novom, prođe u fer i demokratskoj atmosferi, da sve bude mirno i da izlaznost bude na odgovarajućem nivou kako bi se samim izborima dao što jači legitimitet”, rekao je Radonić.

Kako je naveo, odradili su pripreme i obučili biračke odbore, kako bi mogućnost nekog ozbiljnijeg propusta na izborni dan sveli na minimum.

U periodu izborne tišine nije dozvoljeno medijsko predstavljanje nosilaca i kandidata sa izbornih lista, niti političko oglašavanje.

Tokom izborne tišine nije dozvoljeno objavljivanje procjene rezultata glasanja, objavljivanje rezultata telefonskog anketiranja, ili uličnih anketa sprovedenih među biračima.

U tom periodu nije dozvoljeno ni emitovanje slogana, rednih brojeva sa izborne liste ili drugih simbola koji se odnose na samo jednog ili određeni broj podnosilaca izbornih lista.

Birališta se otvaraju u sedam, a zatvaraju u 20 sati.

