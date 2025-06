Sjutra konkurs za upis novih studenata FCJK

Podgorica, (MINA) – Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) raspisaće sjutra konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2025/2026. godinu.

Iz FCJK su saopštili da će konkurs biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu tog fakulteta.

Kako su naveli, prijave na konkurs podnose se 26, 27. i 30. juna lično od devet do 13 sati, u prostorijama Fakulteta, ili elektronski 26. i 27. juna na platformi upisi.edu.me do 16 sati.

“Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i iz stranog jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biti održano 30. juna u 13 sati.

Iz FCJK su rekli da se u prvom upisnom roku može upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa, kako su kazali, biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 1. jula.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS