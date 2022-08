Sjutra komemorativna sjednica na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Komemorativna sjednica povodom nezapamćene tragedije koja je pogodila Cetinje biće održana sjutra u deset sati, saopšteno je iz Prijestonice.

Navodi se da će komemorativna sjednica biti održana u Vladinom domu.

“Na sjednici će govoriti gradonačelnik i potpredsjednik Skupštine Prijestonice Nikola Đurašković i Mirko Stanić”, kaže se u saopštenju.

U pucnjavi koja se dogodila u petak u cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

