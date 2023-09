Sjutra javna rasprava o kamenolomu Milošev krš

Podgorica, (MINA) – Javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat kamenoloma „Milošev krš“ biće održana sjutra na Cetinju, u selu Kosijeri.

Organizatori su saopštili da će se na javnoj tribini, koja će okupiti žitelje Bokova, Đinovića, Kosijera, Ulića, Štitara, Mikulića i drugih sela, izraziti stav protiv najavljenog kamenoloma na lokaciji Milošev krš.

Navodi se da tribinu organizuje Agencija za zaštitu životne sredine, kao i da je planirano prisustvo Inžinjering puta, kao predstavnika koncesionara, i kompanije Medix, kao obrađivača Elaborata.

Potvrđeno je da će skupu prisustvovati i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

Predstavnici mjesnih zajednica Bokovo, Đinovići i Kosijeri, kazali su da očekuju kvalitetan dijalog.

“Kamenolom bi ugrozio mir, zagadio vzduh i prirodu, uništio put koji smo gradili prije 40 godina, imanja, vinograde i posebno pčele”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, riječ je o netaknutoj prirodi na prelazu sa submediteranske na kontinentalnu klimu, gdje obitava niz zakonom zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, poput slijepog miša i orla mišara.

“Smatramo da Elaborat, koji je dostupan na linku: https://epa.org.me/wp-content/uploads/2023/08/Elaborat-kamenolom-Milosev-krs.pdf ima niz propusta, na što ćemo i ukazati”, rekli su organizatori.

Pored toga, kako su naveli, cijeli postupak Ministarstva kapitalnih investicija je sproveden bez njihovog znanja.

“Od koga smo sve dobili podršku i ko je potpisao našu online peticiju, pogledajte na Fejsbuk /Facebook/ stranici – https://www.facebook.com/profile.php?id=100091695975201” , kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, peticija je dostupna na linku: https://www.peticije.online/protiv_otvaranja_kamenoloma_na_leitu_miloev_kr .

Organizatori su naveli da će se javna rasprava održati u deset sati Osnovnoj školi “Dušan – Baro Đurković“ u selu Kosijeri.

Oni su, u instrukcijama za dolazak, naveli da su Kosijeri 12 kilometara (km) od Cetinja, a 35 km od Podgorice.

“Ako dolazite iz Podgorice, nakon pređenih 30km skrenite desno kod znaka Mikulići, Štitari, Kosijer. Nakon 2,5 km i stižete do raskrsnice – lijevo Bokovo, desno Kosijeri i Đinovići, pored koje je i lokacija planiranog kamenoloma. Odatle nastavite tri km do Osnovne škole u Kosijerima”, rekli su organizatori.

