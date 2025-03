Sjutra dan žalosti u Zeti

Podgorica, (MINA) – U opštini Zeta sjutra će biti Dan žalosti, povodom tragičnog događaja u kojem je stradao dječak.

Kako je saopšteno iz Opštine Zeta, predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović donio je Odluku o proglašenju Dana žalosti, zbog tragičnog događaja koji je duboko potresao sve stanovnike te opštine i pogibije njihovog mladog sugrađanina.

“Ovaj događaj je duboko potresao naše sugrađane, a shvatajući ovaj teški momenat za porodicu i najbliže članove porodice, smatramo da je ovaj čin Opštine Zeta samo jedan skromni vid podrške i empatije prema nezabilježenom i tužnom trenutku ne samo za porodicu, već i za cijelu Zetu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će o toj odluci biti obaviještene sve nadležne službe, javne ustanove i preduzeća, a vlasnici ugostiteljskih objekata će svoj rad morati da prilagode danu žalosti.

Iz Uprave policije u subotu je saopšteno da je pronađeno tijelo djeteta u blizini Vukovačkog mosta u Zeti, dodajući da se sumnja da je to tijelo djeteta za kojim se tragalo od 11. marta.

Policiji je 11. marta prijavljen nestanak I.Đ.(30) i njenog maloljetnog djeteta.

Za I.Đ. se još traga.

