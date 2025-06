Sjutra biraju predsjednika Opštine Nikšić

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Nikšić, na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika Opštine, biće održana sjutra.

Sjedincu je zakazala predsjednica lokalnog parlamenta Milica Lalatović Žižić, koja je na tu funkciju izabrana danas na konstitutivnoj sjednici.

Koalicioni sporazum za formiranje vlasti u Nikšiću potpisali su koalicija Za budućnost Nikšića (ZBNK), Demokrate-Plenum 083 i Pokret Evropa sad (PES).

Očekuje se da kandidat za predsjednika Opštine bude nosilac liste ZBNK Marko Kovačević, koji je tu funkciju obavljao i u prethodne četiri godine.

Na dnevnom redu sjutrašnje sjednice, kako je najavljeno iz SO Nikšić, je i izbor Odbora za izbor i imenovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS