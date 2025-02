Sjutra biraju predsjednika Opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Budva trebalo bi da bude izabran na sjutrašnjoj sjednici lokalnog parlamenta koja je zakazana po hitnom postupku.

Sjednicu je zakazao predsjednik budvanske Skupštine Petar Odžić.

On je ranije kazao da je za funkciju čelnika opštine do sada predložen samo nosilac liste “Budva naš grad”, Nikola Jovanović.

Na sjutrašnjem zasijedanju bi, kako se navodi u materijalima za sazivanje sjednice, trebalo da bude konstatovana ostavka pritvorenog predsjednika Opštine Mila Božovića.

Sjednica lokalnog parlamenta počeće u 16 sati.

