Sjutra akademija povodom 80 godina od osnivanja Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Svečana akademija povodom 80 godina od osnivanja Vrhovnog suda biće održana sjutra u Podgorici.

Iz Vrhovnog suda kazali su da će svečana akademija biti organizovana pod nazivom „Put crnogorskog sudstva od tradicionalnog do evropskog“.

Navodi se da će na svečanosti govoriti predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ministar pravde Bojan Božović, ambasadorka Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Don Meken i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler.

Kako je najavljeno, u cilju daljeg unapređenja rada najviših sudskih instanci i usklađivanja sudske prakse sa savremenim evropskim pravnim standardima, počasni govornik biće predsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva Lord Rid.

Iz Vrhovnog suda su rekli da će, nakon svečanog dijela, biti organizovana panel diskusija „Na putu ka efikasnom, transparentnom i nezavisnom sudskom sistemu“, u kojoj će učestvovati visoki predstavnici sudstva, Pavličić, predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać i Rid, a moderiraće je direktorka Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra Biljana Brajtvajt.

Svečanost će biti oržana u hotelu Hilton.

