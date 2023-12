Sjednice Odbora za praćenje popisa najmanje dva puta sedmično

Podgorica, (MINA) – Odbor za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa sastajaće se najmanje dva puta sedmično, a u njegovom radu mogu učestvovati, bez prava odlučivanja, predstavnici nacionalnih savjeta, Monstata, popisnih komisija, eksperti i konsulanti.

To je odlučeno na današnoj sjednici tog tijela, na kojoj su razmatrane metodologije rada Odbora i dalje aktivnosti.

Kopredsjednik Odbora Nikola Rakočević iz Demokratske partije socijalista kazao je da je načelni dogovor da se sjednice održavaju najmanje dva puta sedmično, a da u njegovom radu mogu učestvovati, bez prava odlučivanja, predstavnici svih nacionalnih savjeta, popisnih komisija, eksperti i predstavnici Vlade.

On je podsjetio da je sporazumom između Vlade i političkih partija propisano da stranke izbjegavaju da učestvuju u političkoj kampanji popisa.

“Pozivamo da ovu govornicu i Odbor koristimo u cilju informisanja cjelokupne javnosti povodom toka popisa, da doprinesemo da se sporazum poštuje, a proces funkcioniše u najboljem mogućem redu”, rekao je Rakočević.

Kopredsjednik iz Pokreta Evropa sad Darko Dragović kazao je da je saglasan sa stavom da ne treba zloupotrebljavati Odbor u cilju sticanja političkih poena.

On je predložio da se uputi dopis Vladi i Upravi za statistiku – Monstatu da dostave informacije da li su popisivačima aneksirani ugovori i da li su se stvorili uslovi da popisivači nemaju status javnih funkcionera.

Poslanik Demokrata Nikola Rovačanin je kazao da sjednice odbora, ali i plenum za vrijeme popisa ne treba koristiti za vođenje političkih kampanja.

On je predložio da stručne službe zatraže od Monstata podatke o sprovođenju popisa uoči svake sjednice i da predstavnik Monstata prisustvuje sjednicima Odbora.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević smatra da se treba obratiti Monstatu zbog informacije da su prostorije popisne komisije u Ulici Kralja Nikole u Podgorici poprilično neuslovne i da ljudi funkcionišu u teškim uslovima.

“Ne bi bilo loše da sa ovog Odbora pođemo sa zajedničkim stavom ka Monstatu da se tim ljudima obezbijede bolji i adekvatniji uslovi za rad”, poručio je Zirojević.

Rakočević je rekao da bi bilo dobro da se formira mejl adresa i da se pozovu građani da se tim putem obrate Odboru, ukoliko smatraju da to tijelo može da im pomogne u komunikaciji sa nadležnim državnim organima.

Na sjednici je dogovoreno da se do naredne sjednice konsenzusom dogovore o planu rada Odbora.

