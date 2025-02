Sjednica SO Budva u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Budva zakazana je za ponedjeljak, saopštila je Vlada.

Oni su kazali da je to odlučeno danas na telefonskoj sjednici u cilju obezbjeđivanja funkcionalnosti u radu Opštine Budva.

Iz Vlade su podsjetili da su 27. januara usvojili informaciju o stanju u SO Budva u pogledu održavanja prve sjednice novoizabrane Skupštine.

Navodi se da je saglasno navedenoj informaciji, Vlada donijela odluku o sazivanju prve sjednice novoizabrane SO Budva, sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika SO Budva za 11. februar.

“No, u cilju obezbjeđenja funkcionalnosti u radu Opštine Budva, na telefonskoj sjednici Vlade održanoj danas donijeta je odluka o izmjeni zaključka od 27. januara, i o zakazivanju sjednice novoizabrane SO Budva za ponedjeljak sa početkom u 15 sati, sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika SO Budva”, kazali su iz Vlade.

