Sjednica Skupštine u Podgorici, ne na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Sjednica Prvog redovnog zasijedanja Skupštine biće održana sjutra u Podgorici, umjesto na Cetinju, kako je ranije najavljeno.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković pozvao je šefa parlamenta Andriju Mandića da vođenje sjednice Skupštine prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja prepusti nekom od pet potpredsjednika.

Mandić je saopštio da će pronaći način da održavanje sjednice ne bude na Cetinju.

Sjednica je zakazana za 13 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS