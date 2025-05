Sjednica Skupštine prekinuta, nastavljaju u utorak

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je i inicijativa dijela opozicije za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, prekinuta je i biće nastavljena u utorak.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić je, nakon pauze koja je trajala više od sat, kazao da je jedinstveni stav parlamentarne većine da o svim tačkama koje su na dnevnom redu raspravljaju u utorak, a ne danas.

Mandić je nakon toga rekao da prekida sjednicu i da će sa radom nastaviti 3. juna.

Na dnevnom redu sjednice, osim inicijative za smjenu Mandića, je i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u misiju vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, ponovno odlučivanje o sporazumima o saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a jedna od tačaka je i predlog o produženju roka za rad Anketnog odbora.

Skupština će raspravljati i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o biračkom spisku nakon što je, većinom glasova, danas prihvaćen predlog dijela parlamentarne većine da se dnevni red današnje sjednice dopuni tom tačkom.

Dnevni red dopunjen je i Predlogom dopuna Zakona o sudskim vještacima, Predlogom izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala i Predlogom zakona o potvrđivanju sporazuma o pristupu visokom obrazovanju i prijemu na studije na Zapadnom Balkanu.

Prihvaćen je i predlog Vlade da se dnevni red sjednice dopuni Predlogom zakona o potvrđivanju sporazuma između vlada Crne Gore i Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, mladih i sporta, kao i Predlogom izmjena i dopuna zakona o uslugama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS