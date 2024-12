Sjednica Skupštine Glavnog grada u subotu

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Glavnog grada, na čijem je dnevnom redu izbor predsjednika lokalnog parlamenta, biće održana u subotu.

Prva sjednica Skupštine Glavnog grada počela je 28. novembra, a prekinuta je nakon verifikacije mandata odbornicima, jer nije bilo predloga za predsjednika Skupštine.

Demokratska partija socijalista ima 19 odbornika u podgoričkom parlamentu, koalicija Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore 14, a koalicija Za budućnost Podgorice 13.

Listu „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović” predstavlja šest odbornika, Evropski savez tri, a Stranku evropskog progresa i Pokret Preokret po dva.

Kako je objavljeno na sajtu Glavnog grada, na dnevnom redu sjednice zakazane za subotu su i ostavke odbornika Vojislava Šimuna, Tamare Tapušković, Branka Kovačevića i Luke Rakčevića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS