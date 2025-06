Sjednica Odbora za antikorupciju prekinuta zbog neizglasavanja dnevnog reda

Podgorica, (MINA) – Sjednica skupštinskog Odbora za antikorupciju, koja je bila zakazana za danas, nije održana zbog neizglasavanja predloženog dnevnog reda, objavljeno je na sajtu Skupštine.

Na dnevnom redu sjednice trebalo je da bude razmatranje izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) za prvi kvartal ove godine.

Predsjednik Odbora i poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković kazao je da je neodržavanje sjednice tog skupštinskog tijela dokaz pokušaja političkog uticaja na Savjet ASK-a.

„Današnja prekinuta sjednica Odbora za antikorupciju dokaz je pokušaja političkog uticaja na Savjet ASK-a uoči sjutrašnje sjednice Savjeta. Očigledno je da vlast u Crnoj Gori nastavlja sa nezakonitim uticajem na „nezavisne“ institucije”, naveo je Eraković na mreži X.

