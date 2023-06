Sindikat prosvjete: Sankcionisati odgovorne za curenje testa iz matematike

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete zatražio je da tužilaštvo i policija pokrenu postupak i identifikuju jednu ili više osoba koje su omogućile da u aprilu procuri test iz matematike za polumaturante, i da se prema njima primijene najstrože sankcije.

Iz Sindikata prosvjete saopštili su da to zahtijevaju kako ubuduće nikome ne bi palo na pamet da se ruga kompletnom procesu testiranja.

Imena počinilaca, kako su rekli, treba javno objaviti i na taj način skinuti sumnju sa onih koji nijesu krivi.

Iz Sindikata su zatražili da se u narednim godinama potpišu precizniji ugovori o tajnosti podataka sa kontrolorima i test administratorima, kao i zaposlenima u Ispitnom centru i štampariji u kojoj se štampaju testovi.

Oni su poručili da treba predvidjeti rigorozne kazne za one koji ubuduće budu kršili postupak testiranja i omogućavali djeci da prepisuju.

U Sindikatu prosvjete smatraju da treba preispitati da li je ovakvo eksterno testiranje potrebno, kao i da treba razmotriti mogućnost povratka prijemnih ispita za srednje škole i fakultete umjesto eksternog testiranja.

„Ovu školsku godinu ne možemo vratiti unazad, ali moramo izvući pouke za naredni period“, istakli su iz Sindikata.

Prema njihovim riječima, klima u kojoj je prepisivanje i varanje, kao i pomaganje varalicama, normalna pojava, odlika je bolesnog društva.

Iz Sindikata su naglasili da sveobuhvatna reforma obrazovanja mora početi što prije i da to mora biti prioritet svake buduće vlade.

„Da su prosvjetni radnici u Crnoj Gori na margini društva, znaju i vrapci na grani“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su male plate godinama bile jedan od znakova raspoznavanja prosvjetnih radnika.

„Nesiguran pravni položaj, gdje je jedini kriterijum prilikom zapošljavanja i dobijanja rješenja za stalno i dalje partijska, rođačka i prijateljska veza, takođe je boljka obrazovnog sistema“, rekli su iz Sindikata prosvjete.

Kako su kazali, uslovi rada sa prebukiranim učionicama u gradskim sredinama, loša infrastruktura, slaba opremljenost škola informatičkom opremom, problem sa prevozom koji se godinama ne rješava, nešto je što poziv prosvjetnog radnika ne čini primamljivim kod mlađih generacija.

Iz Sindikata su naveli da je dostojanstven rad sve više davna prošlost.

„Pritisci roditelja prilikom ocjenjivanja, uprava škola i djece na prosvjetne radnike su iz dana u dan sve češći i agresivniji, a ni fizički nasrtaji na nastavnike nijesu rijetkost“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u ovakvoj atmosferi, nakon decenija ignorisanja problema u prosvjeti od vlasti, kao kulminacija su se desila dva skandala na testiranjima polumaturanata i maturanata u organizaciji Ispitnog centra.

Iz Sindikata su rekli da se godinama unazad slušaju glasine da postoje neregularnosti prilikom polaganja eksternih testova za maturante i polumaturante.

„Čujemo da su učenici prepisivali, da su im kontrolori i supervizori pomagali, da su pojedini direktori davali usmena upustva nastavnicima (kontrolorima) da pomažu učenicima, da je bilo netačno formulisanih i dvosmislenih zadataka“, kaže se u saopštenju.

Sve to, kako su kazali iz Sindikata prosvjete, nikada nije demantovano od zvaničnih državnih institucija čija je nadležnost obrazovanje.

„Ove godine, kao posljedica nereagovanja na sve navedeno, test iz matematike za polumaturante se našao u javnosti, kod učenika i njihovih pomagača, preko viber grupa, prije nego je testiranje počelo“, naveli su iz Sindikata.

Oni su podsjetili da je test poništen i testiranje odloženo za mjesec.

„Počinilac, ili počinioci tog djela ni nakon dva mjeseca nijesu identifikovani, a kamoli kažnjeni“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su rekli da je vrhunac test iz Crnogorsko – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti za maturante.

„Komisija za ocjenjivanje je konstatovala da je preko 500 maturanata prepisivalo na testu i da treba da idu na popravni. Pod pritiskom roditelja i javnosti, Državna komisija preinačuje odluku ocjenjivača i pušta većinu te djece da polože ispit“, navodi se u saopštenju.

Na taj način, kako su kazali iz Sindikata prosvjete, Komisija koja je konstatovala prepisivanje dobija „šamar“, a prepisivači nagradu.

„Na žalost, poruka iz oba slučaja budućim generacijama je: „Živjeli prepisivači i varalice. Svi koji na pošten način, svojim znanjem, žele da završe testiranje ispadaju – budale““, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Sindikata, da test administratori, nastavnici revnosno rade svoj posao, prepisivača bi i dalje bilo, ali u mnogo manjoj mjeri i bez ovakvih skandala.

Iz Sindikata prosvjete poručili su će u narednom periodu dati sve od sebe da zajedno sa nadležnima doprinesu da poziv prosvjetnog radnika ponovo bude atraktivan za mlađe naraštaje.

„Sindikat prosvjete će svakodnevno podsjećati da je prosvjetni radnik stub društva, a obrazovanje temelj razvoja države i da moramo učiniti sve da se prosvjetnom pozivu vrati dostojanstvo“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da stručnost mora biti glavni kriterijum prilikom zapošljavanja i napredovanja.

Iz Sindikata su kazali da prosvjetni radnici moraju dobiti status službenog lica dok su na poslu, i da se moraju oštrije sankcionisati sve učestaliji nasrtaji na nastavnike.

Prema njihovim riječima, samo zadovoljan prosvjetni radnik može da bude od koristi učenicima, a samim tim i cjelokupnom društvu.

