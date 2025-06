Sindikat prosvjete: Julska zarada prosvjetara biće umanjena do 50 EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstva finansija i prosvjete, nauke i inovacija drugu godinu zaredom grubo krše Granski kolektivni ugovor (GKU) za oblast prosvjete, saopštili su iz Sindikata prosvjete, navodeći da su ti resori odlučili da kroz novi obračun zarada prosvjetarima umanje primanja do 50 EUR.

Iz Izvršnog odbora (IO) Sindikata prosvjete kazali su da su od predstavnika Ministarstva finansija imali obećanje da im nije cilj da umanjuju zarade prosvjetnim radnicima i da uz kompromis, kroz izmjene i dopune GKU-a, mogu naći povoljno rješenje.

“Ipak su nam prošle sedmice, na sastanku sa predstavnicima ministarstava finansija i prosvjete, nauke i inovacija, rekli da Vlada nema namjeru da sada radi na izmjenama i dopunama GKU-a, a da se centralizovani sistem obračuna zarada mora sprovesti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to znači da od kompromisa nema ništa i da će prosvjetni radnici julsku zaradu dobiti umanjenu i do 50 eura.

„IO Sindikata prosvjete, razmatrajući aktuelnu situaciju oko umanjenja zarada, izražava razočarenje odnosom ministarstava finansija i prosvjete, nauke i inovacija prema prosvjetnim radnicima“, kaže se u saopštenju.

Iz IO Sindikata prosvjete pitali su ministra finansija Novicu Vukovića i ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović zašto su odustali od obećanja da će kroz izmjene i dopune GKU-a za oblast prosvjete naći kompromisno rješenje i da se zarade prosvjetnim radnicima neće umanjivati.

Oni su pitali Vukovića i Jakšić Stojanović „zašto grubo krše GKU za oblast prosvjete praveći softver za obračun zarada koji nije u skladu sa članom 22 GKU-a“.

„Je li to ponovo nastupate sa pozicije sile, povlačeći jednostrane poteze i bacajući pod noge socijalni dijalog? Je li vam cilj da, grubo kršeći Zakon o radu i GKU i primjenjujući golu silu, pokažete kako ne cijenite prosvjetne radnike i kako vam do njihovog prava i ponosa nije stalo“, navodi se u saopštenju IO Sindikata prosvjete.

Oni su pitali Vukovića i Jakšić Stojanović da li na ovaj način hoće da stimulišu prosvjetne radnike pred najavljenu reformu obrazovnog sistema.

„Po principu, što manje plate prosvjetnim radnicima, to će oni više i bolje raditi“, rekli su iz IO Sindikata prosvjete.

SPCG je, kako su istakli, uvijek spreman na kompromis.

„Prvo, softver je lako prilagoditi prosvjeti i GKU, samo ako ima dobre volje. Nažalost – trenutno je nema“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je SPCG bio spreman na izmjene i dopune GKU-a, samo da se plate ne umanjuju.

Međutim, kako se navodi, poslije ovakvih jednostranih poteza, SPCG ne preostaje ništa drugo nego da iskoristi sva raspoloživa sindikalna sredstva u odbrani zarada prosvjetnih radnika.

IO SPCG je, kako je saopšteno, donio odluku da se vanredna sjednica Glavnog odbora Sindikata održi u srijedu, a da će u četvrtak upoznati prosvjetne radnike i javnost o daljim koracima.

„Bez obzira na sve, SPCG i dalje vjeruje da će razum preovladati u našoj Vladi i da se premijer (Milojko) Spajić, Vuković i Jakšić Stojanović neće crnim slovima upisati u istoriju Crne Gore kao prva Vlada koja je smanjila plate prosvjetnim radnicima“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ukoliko ipak Vlada bude uporna u namjerama da umanjuje plate prosvjetnim radnicima, SPCG i prosvjetni radnici neće dozvoliti „novo poniženje, oslikano u kršenju GKU-a i smanjenju zarada“.

