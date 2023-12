Sindikalna organizacija Glavnog grada: Spajić da spriječi da se raspravlja o umanjenju zarada u lokalnoj upravi Podgorice

Podgorica, (MINA) – Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Glavnog grada Podgorice pozvala je premijera Milojka Spajića da spriječi da se na Dnevni red skupštinskog zasijedanja stavi tačka o umanjenju zarada u toj lokalnoj upravi.

Predsjednik te sindikalne organizacije Željko Krgović je, u otvorenom pismu Spajiću, rekao da zaposleni u Glavnom gradu Dan oslobođenja Podgorice dočekuju sa strepnjom zbog najave da će im zarade biti umanjene od 50 do 180 EUR, zavisno od stepena obrazovanja.

“Je li to čestitka ili nam preko nove uprave Grada šaljete poruku da su se izjalovila obećanja o povećanju plata i boljem status građana uprkos vrtoglavom rastu inflacije i životnih namirnica”, pitao je Krgović.

On je naveo da je Spajiću, kao ekonomskom ekspertu, jasno da je od posljednjeg povećanja rast inflacije dostigao 25 odsto kao i da potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosi gotovo dvije hiljade EUR.

“Potencijalno umanjenje zarada i udar na budžet zaposlenih direkto će uticati na egzistenciju naše djece”, rekao je Krgović.

On je kazao da je lako proračunati kolika bi bila učinjena šteta jednoj socijalnoj grupi zaposlenih u Glavnom gradu, koja sa članovima familije premašuje četiri hiljade građana Podgorice.

Krgović je naveo da je izjava gradonačelnice Olivere Injac o racionalizaciji i velikom braju zaposlenih u privrednim društvima, poput Čistoće ili Vodovoda predstavlja zamjenu teza.

Prema njegovim riječima, privredna društva imaju svoje budžete, a tadašnji njihovi direktori autonomiju sa čim nemaju veze zaposleni u organima i službama lokalne samouprave.

“Izjave koje smo čuli da su visokoškolci gotovo izjednačeni sa rukovodećim kadrom, pa stoga ih treba materijalno degradirati, dovodi, takođe, u pitanje principijelnost donešenih odluka o povećanju i izjednačavanju penzija i naknade za majke sa troje i više djece, gdje su majke u punom radnom odnosu izjednačene sa onima koje nikada nijesu ostvarile penziju kroz radni staž”, kaže se u saopštenju.

Kako se ocjenjuje, civilizacijska tekovima partnerstvo između poslodavca i sindikata koji zastupa prava zaposlenih je civilizacijska tekovima.

Krgović je dodao da će Sindikat i nadalje insistirati na tome, jer svaki ozbiljan menadžer polazi od aksioma “zadovoljan radnik je efikasan radnik”.

“Zato vas pozivamo da svojim integritetom reagujete i spriječite stavljanje ove tačke na dnevni red skupštinskog zasijedanja, zakazanog za 26. decembar ove godine”, zaključio je Krgović.

