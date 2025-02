Šimun sjutra u posjeti Ministarstvu zdravlja Grčke

Podgorica, (MINA) – Crnogorski ministar zdravlja Vojislav Šimun boraviće sjutra u službenoj posjeti Ministarstvu zdravlja Grčke, gdje će razgovarati sa grčkim kolegom Spiridonom Adonisom Georgiadisom.

U platformi za posjetu navodi se da je Georgiadis Šimuna u posjetu pozvao u cilju razvoja saradnje Grčke i Crne Gore u oblasti zdravstvene zaštite.

Ističe se da dvije države održavaju važne odnose, koje razvijaju na svim nivoima.

Kako piše u platformi, službena posjeta delegacije Ministarstva zdravlja Grčkoj prilika je da se inicira i uspostavi buduća bilateralna komunikacija u oblasti zdravstva.

„Bilateralna saradnja treba da podstakne razmjenu iskustava i dobrih praksi i posebno transfer znanja iz zdravstvenog sistema države članice EU u naš sistem“, kaže se u platformi.

Navodi se da je tokom službenog boravka delegacije crnogorskog Ministarstva zdravlja u Atini planiran niz susreta i sastanaka na visokom nivou sa ključnim predstavnicima grčkog Ministarstva i drugim zainteresovanim stranama u zdravstvenom sektoru.

Ističe se da će sastanak sa Georgiadisom biti prilika da se razmotre globalni izazovi sa kojima se suočavaju svi zdravsteni sistemi, posebno nakon pandemije.

„Jedna od mnogobrojnih zajedničkih tema odnosi se na izazove usljed deficita zdravstvenih radnika, odnosno nedostatka ljudskih resursa u zdravstvu, i dijeljenje iskustava o modalitetima prevazilaženja istih“, kaže se u platformi.

Georgiadis je, u pozivnom pismu Šimunu, istakao da Grčka cijeni bliske veze sa Crnom Gorom, uz želju da se istraže novi načini saradnje radi unapređenja zdravstvenih usluga, razmjene profesionalnih iskustava i podsticanja inovacija u oba zdravstvena sistema.

„Posjeta i sastanak delegacije i sa predstavnicima bolnice biće prilika za upoznavanje sa načinom funkcionisanja bolnica i razmatranja mogućih oblika saradnje i transfera iskustava u naš zdravstveni sistem, kao i modaliteta saradnje u okviru privatno javnog partnerstva“, piše u platformi.

Dodaje se da je intenziviranje saradnje sa zdravstvenim resorom i ustanovama Grčke važno za stvaranje zajedničke platforme za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi iz oblasti zdravstva.

U platformi je najavljeno da će delegacija Ministarstva zdravlja posjetiti zdravstvene ustanove, razgovarati sa rukovodstvom i ljekarima, kako bi razmijenili iskustva u načinima organizacije procesa rada.

„lstovremeno, sastanci će biti i prilika da se naša delegacija upozna sa iskustvima grčkih kolega iz oblasti nabavke savremenih medicinskih aparata i tehnologija“, kaže se u platformi.

Navodi se da jačanje bilateralne saradnje podstiče istraživanje, inovacije i pristup medicinskim proizvodima, osnovu za zajednički rad na izazovima kao što su pandemije, javno zdravlje i jačanje otpronosti zdravstvenih sistema, što je značajno u kontekstu globalnih zdravstvenih izazova.

„Saradnja sa Ministarstvom zdravlja Grčke od značaja je i u kontekstu procesa pridruživanja EU, cijeneći potrebu usaglašavanja legislative i primjene međunarodnih standarda u naš zdravstveni sistem“, dodaje se u platformi.

