Šimun: Milionsko ulaganje u zdravstvo u Budvi donijeće bolji kvalitet i dostupnost usluga

Podgorica, (MINA) – Milionsko ulaganje u zdravstvo u Budvi donijeće bolji kvalitet i dostupnost usluga za građane i turiste, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun na otvaranju renovirane jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Iz Ministarstva zdravlja saopštili su da je vrijednost radova oko 240 hiljada EUR.

Šimun je, kako se dodaje, obišao i radove u Domu zdravlja (DZ) Budva, nakon čega je sa predsjednikom opštine Nikolom Jovanovićem razgovarao o ulaganjima i saradnji lokalne samouprave sa zdravstvenim sistemom u susret turističkoj sezoni.

Navodi se da je Šimun izrazio zadovoljstvo novim vrijednostima koje dobija zdravstvena usluga u Budvi kroz milionsko ulaganje, projekte koji su završeni, one koji su u toku, kao i one čija je realizacija izvjesna u doglednom periodu.

„Što se tiče konkretno DZ, uvjerio sam se da se adekvatno planu odvija projekat rekonstrukcije prvog sprata koji se finansira iz kapitalnog budžeta i vrijednost mu je oko 1,1 miliona EUR“, dodao je Šimun.

On je naveo da je rok za izvođenje radova godinu, a, kako je dodao, građani Budve će sa renoviranim segmentom DZ, koji ima površinu oko hiljadu metara kvadratnih, dobiti nove vrijednosti i mnogo veći kvalitet zdravstvene zaštite.

Šimun je kazao da se u okviru tog projekta planira i nova epidemiološka služba, kao i služba interne medicine i ginekologija, centar za mentalno zdravlje, ali i određene druge specijalnosti poput medicine rada, oftalmologije i dermatovenerologije.

Kao metropola turizma i grad koji je posebno opterećen tokom sezone, očekivanja su, kako se navodi, da će ulaganja u budvanski DZ povećati kapacitete za zbrinjavanje pacijenata, ali i zadovoljstvo zdravstvenih radnika, angažovanih u toj ustanovi.

Šimun je podsjetio da je u DZ prošle godine otvorena savremena mikrobiološka laboratorija, vrijedna oko 300 hiljada EUR, koju je finansirala Evropska unija.

On se, kako se dodaje, posebno osvrnuo na ulaganja i odnos lokalne samouprave prema zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Budva.

„U kvalitetnoj saradnji sa lokalnom samoupravom dodijeljena su dva sanitetska vozila, odnosno, kupila ih je opštine Budva, vrijednosti od oko 100 hiljada EUR, a moramo izvijestiti i građane Budve da je u planu da lokalna samouprava uskoro kupi i digitalni 3D mamograf, vrijednosti oko 130 hiljada EUR“, dodao je Šimun.

On je najavio i nove projekte, koji se, kako je saopšteno, prije svega odnose na uspostavljanje biohemijske laboratorije, kao i odjeljenja za fizikalnu medicinu.

Šimun je naglasio da je projekat za odjeljenja za fizikalnu medicinu završen i, kako se dodaje, izrazio očekivanje da će ući u kapitalni budžet za narednu godinu.

„Dakle, samo tokom ove godine država praktično ulaže u budvanski zdravstveni sistem, DZ i hitnu medicinsku pomoć, oko milion i 400 hiljada EUR“, naveo je Šimun.

On je dodao da zahvaljujući lokalnoj samoupravi, taj iznos ide skoro i do dva miliona EUR.

„Što je praktično tri do četiri puta više nego što je uloženo u prethodnih pet godina“, zaključio je Šimun.

Direktor DZ Budva, Blažo Radoman, zahvalio je Šimunu , ali i lokalnim vlastima na podršci koja se ogleda u višemilionskom ulaganju u ustanovu kojom rukovodi, a koje će kao krajnji cilj imati bolju, kvalitetniju i dostupniju uslugu kako za građane tako i za turiste.

On je kazao da će turisti, Budvu između ostalog, birati i kao destinaciju koja se izdvaja kvalitetom zdravstvene njege.

Radoman je kazao da je Opština Budva posljednjih nekoliko godina prepoznata kao opština koja stavlja akcenat na zdravstvenu zaštitu, koja je svjesna šta njen kavalitet znači, ne samo za građane Budve nego i za turiste.

„Ostale lokalne samouprave mogu da se ugledaju na Opštinu Budva. Ovo je primjer kako treba da izgleda odnos zdravstva i lokalnih vlasti u cijeloj Crnoj Gori“, zaključio je Radoman.

Šimun je tokom razgovora sa Jovanovićem zahvalio na posvećenom odnosu prema zdravstvenim ustanovama i ulaganjima za koja je Opština opredijelila značajna sredstva.

Navodi se da je na sastanku posebno bilo riječi o angažovanju tokom otvaranja turističkih ambulanti tokom ljetnje sezone, koje zahtijavaju dodatni angažman i ljekarskog osoblja, ali i infrastrukture.

Jovanović je informisao ministra da je opština ove godine opredijelila 30 odsto više sredstava za otvaranje turističkih ambulanti i da umjesto dosadašnjih oko 150 hiljada EUR, ove godine ta cifra iznosi oko 200 hiljada.

Dodaje se da su sagovornici razgovarali i o izgradnji stacionara u okviru DZ, koji bi imao određeni broj postelja za pacijente.

Navodi se da je Šimun posebno zahvalio zbog iskazane spremnosti Jovanovića da ustupi određeni broj stambenih jedinica koje su u vlasništvu opštine, ljekarima koji će biti angažovani u ovom gradu tokom sezone.

Šimun je najavio i mogućnost sradnje kroz dodjelu parcele za izgradnju stambenih jedinica za ljekare i medicinsko osoblje u sradnji sa lokalnom samoupravom i stambenom zadrugom „Zdravstvo“.

Jovanović je, kako se dodaje, zahvalio Šimunu na posjeti i pohvalio napore u pogledu unapređenja zdravstvene zaštite u Budvi.

On je rekao da će Opština Budva uvijek sa zadovoljstvom izdvojiti sredstva iz budžeta građana kako bi jedan dio uložila u zdravstveni sistem.

„Jer smatramo da ulaganjem u zdravstvo je upravo i ulaganje u turizam i poboljšanje kvaliteta života svih naših građana i da je to, iako ne možda primarna, jeste sigurno jedna od važnijih obaveza naše lokalne samouprave“, kazao je Jovanović.

