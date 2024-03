Sijarto: Ubrzanje procesa proširenja priotitet mađarskog predsjedavanja

Podgorica, (MINA) – Većina država članica Evropske unije (EU) ne podržava proširenje, kazao je ministar vanjskih poslova Mađarske Petar Sijarto i poručio da će ubrzanje tog procesa biti jedan od prioriteta mađarskog predsjedavanja Savjetom Unije u drugoj polovini godine.

On je na konferenciji za novinare sa crnogorskim kolegom Filipom Ivanovićem u Podgorici rekao da se Mađarska priprema za predsjedavanje Savjetom u veoma teškom periodu.

Sijarto je istakao da se EU suočava sa ozbiljnim ekonomskim i bezbjednosnim izazovima i da je neophodno da dobije novu energiju i dinamiku spolja.

“Smatramo da ta nova energija može da dođe sa Zapadnog Balkana i njenih zemalja koje su ambiciozne i koje su spremne za tu vrstu saradnje”, naveo je Sijarto.

On je kazao da je proces proširenja na region Zapadnog Balkana veoma usporen i da većina država članica EU danas ne podržava proširenje, naročito ne ubrzanje tog procesa.

“Nemojte da vas zavarava to što se javno stvara drugačija slika. Iza zatvorenih vrata mnoge zemlje govore veoma iskreno šta je to što ih sprječava da podržavaju proširenje”, rekao je Sijarto.

On je poručio da će jedan od priotiteta mađarskog predsjedavanja biti ubrzanje procesa proširenja EU.

Sijarto je podsjetio da je Crna Gora prije 16 godina dobila status kandidata, prije 12 otvorila prva poglavlja, a da do sada nijedno nije zatvorila. “Stav Mađarske vlade je jasan – Crna Gora je spremna za članstvo u EU”, rekao je Sijarto.

On je kazao da bi EU mnogo dobila sa članstvom Crne Gore i dodao da je došlo vrijeme da se počne da zatvaranjem pojedinih pregovaračkih poglavlja.

“Mislimo da deset poglavlja mogu da se zatvore jer su svi uslovi ispunjeni i voljeli bi da to bude zavrseno tokom našeg predsjedavanja”, rekao je Sijarto.

Ivanović je rekao da je zadovoljan što će politika proširenja i ubrzanje pristupnih pregovora, prvenstveno za Crnu Goru, biti jedan od ključnih prioriteta mađarskog predsjedavanja.

“Za Crnu Goru kao predvodnicu u pregovorima su to važne i podsticajne poruke, posebno imajući u obzir napredak koji smo ostvarili tokom prethodnih mjeseci”, rekao je Ivanović.

On je kazao da mu je drago što je nedvosmislena podrška evropskih partnera sve izraženija.

To, kako je istakao Ivanović, potvrđuje da je 44. Vlada svojim radom i rezultatim dokazala apsolutnu privrženost ostvarenju ključnog spoljnopolitičkog prioriteta- članstva u EU.

“Odlučnost i posvećenost konstruktivnom dijalogu rezultirali su uspostavljanjem i očuvanjem politčke stabilnosti u državi. Nastavljamo sa napretkom u ključnim reformama koje od nas očekuje cijelo društvo”, poručio je Ivanović.

On je istakao da, imajući u vidu bezbjednosne i izazove koji proizilaze iz antievorpskih narativa, hibridnih prijetnji i širenja dezinformacija u regionu, evropska perpsektiva država Zapadnog Balkana nema alternativu.

