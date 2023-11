Šest mjeseci kućnog pritvora zbog nasilničkog ponašanja prema Raoniću

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici osudio je L.V, B.J. i Z.N. na po šest mjeseci kućnog pritvora, zbog nasilničkog ponašanja prema generalnom direktoru Radio Televizije Crne Gore Borisu Raoniću, dok je N.S. oslobođen optužbe.

Iz Osnovnog suda u Podgorici saopšteno je da je L.V, B.J. i Z.N. na teret stavljeno da su se, 13. novembra 2021. godine, drsko i bezobzirno ponašali prema Raoniću i spriječili ga da uđe na tribinu gradskog stadiona pod Goricom.

Navodi se da su L.V, B.J. i Z.N. Raoniću uputili grube uvrede i psovke, koje su ponovili više puta, a sve u prisustvu maloljetnog sina oštećenog.

„Obrazlažući odluku, postupajući sudija je istakao da je provedenim dokazima u toku postupka, a prije svega sadržine nadzornih kamera stadiona i iskaza oštećenog i drugih svjedoka, nesumnjivo utvrđeno da su okrivljeni izvršili krivično djelo koje im je stavljeno na teret i da su postupali umišljajno“, kaže se u saopštenju suda.

Dodaje se da je N.S. oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, budući da nema dokaza da je izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

