Seri: Vlast da se koncentriše na poglavlje 27

Podgorica, (MINA) – Zaštita životne sredine ključno je pitanje za budućnost Crne Gore i vlast treba da se koncentriše na poglavlje 27, jer mnoge stvari zaostaju, kazao je zamjenik šefa delegacije Evropske unije (EU), Rikardo Seri.

On je to rekao na obilježavanju 25 godina nevladine organizacije (NVO) Grin houm /Green home/.

Seri je, kako je saopšteno iz Grin houma, izrazio zadovoljstvo saradnjom sa tom NVO, pohvalivši postignuća organizacije i njen doprinos zaštiti prirode.

On je podsjetio na važnost poglavlja 27 u procesu pristupanja EU i istakao da je zaštita životne sredine ključno pitanje za budućnost Crne Gore.

Seri je kazao da je postojanje Grin houma 25 godina značajan jubilej.

„Grin houm je svojim radom postavio temelje za bolju zaštitu prirodnih resursa u Crnoj Gori. Iako je mnogo postignuto, pred nama su izazovi, posebno u kontekstu implementacije evropskih klimatskih i ekoloških standarda“, rekao je Seri.

On je dodao da je posvećena tome i zajedno sa partnerima radi na podizanju svijesti i napredovanju u oblasti zaštite životne sredine.

Seri je kazao da je Grin houm pravi prijatelj, i to ne samo za kao EU, već i za samu Crnu Goru.

On je napomenuo da je poglavlje 27 ključno.

„Pregovori su u toku. Sada je glavni cilj, glavni fokus kada je u pitanju životna sredina da se nastave pregovori i pokušaju da se postigne napredak u tom pogledu“, naveo je Seri.

On je kazao da je životna sredina veoma izazovno područje.

„Jer morate imati čistiju zemlju u skladu sa, recimo, zahtjevima za klimatskih promjena. Investicije, usklađivanje, nova zakonodavstva, sve ovo treba uraditi. I mislim da vlast treba da se koncentriše na ovu oblast, jer postoji mnogo stvari koje još uvek zaostaju“, poručio je Seri.

Izvršna direktorica Grin houma Azra Vuković rekla je da organizacija ponosno bilježi mnoge uspjehe tokom postojanja, uključujući kampanju za očuvanje rijeke Tare, koja je rezultirala usvajanjem Deklaracije o zaštiti rijeke Tare, i borbu za zaustavljanje gradnje hidroelektrana na rijeci Morači.

Vuković je naglasila značaj inicijative za osnivanje novih zaštićenih područja u Crnoj Gori, kao što su Nacionalni park Prokletije, spomenik prirode kanjon rijeka Cijevna i park prirode Kačić.

„Tokom ovih aktivnosti uspjeli smo da mobilizujemo veliki broj prijatelja prirode, NVO, kolega iz regiona, ali i institucija Ujedinjenih nacija i Evropske komisije i konačno uspjeli u onome što je na početku izgledalo kao nemoguća misija: očuvanje Tare, Morače, kao i osnivanje novih zaštićenih područja“, rekla je Vuković.

Ona je kazala da je misija Grin houma da, šireći mrežu prijatelja životne sredine, jača i sebe.

„Posebno bih istakla činjenicu da smo inicijatori Koalicije 27 koja okuplja 18 organizacija u Crnoj Gori i bavi se praćenjem ispunjavanja obaveza države u poglavlju 27 u procesu EU integracija“, rekla je Vuković.

Ona je apelovala na sve zainteresovane strane da zajedničkim naporima ubrzaju implementaciju evropskih standarda u oblasti životne sredine, s naglaskom na važnost što brže primjene zakona i zaštite prirodnih resursa.

Prema riječima Vuković, danas je pitanje zaštite životne sredine aktuelno kao nikada ranije.

Ona je kazala da se zaštita životne sredine danas ne posmatra samo kroz prizmu očuvanja prirode, već i kao pitanje zdravlja ljudi, vladavine prava, demokratije, ekonomije, zaštite ljudskih i manjinskih prava, ali i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Ako tome dodamo da je poglavlje 27 jedno od najzahtjevnijih u procesu pristupanja EU, onda postaje jasno koliko je važna ova oblast za Crnu Goru i njenu budućnost“, poručila je Vuković.

Grin houm je, kako je rekla, čvrsto posvećen implementaciji EU standarda iz oblasti životne sredine.

„Primjenom ovih standarda, vazduh u našim gradovima, koji je na alarmantno visokom nivou zagađenosti, biće čišće rijeke, jezera i more, u koje se danas izlivaju otpadne vode bez prethodnog tretiranja, postaće čistiji hrana koju proizvodimo i konzumiramo biće zdravija i konačno, imaćemo zdraviju životnu sredinu i očuvano zdravlje ljudi“, zaključila je Vuković.

U saopštenju se navodi da proslava 25. godišnjice Grin houma simbolizuje kontinuiranu posvećenost zaštiti životne sredine i saradnji na evropskim i međunarodnim inicijativama, sa zajedničkim ciljem – stvaranjem zdravijeg i održivog životnog okruženja za buduće generacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS