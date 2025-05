SEP: Veličanje Đurišića neprihvatljivo i opasno

Podgorica, (MINA) – Slavljenje ideologa i izvršilaca etničkog čišćenja direktan je napad na ustavni poredak i evropski put Crne Gore, ocijenili su iz Stranke evropskog progresa (SEP).

Ta partija je najoštrije osudila, kako su kazali, neprihvatljivo, revizionističko i opasno veličanje četničkog vojvode Pavla Đurišića, jednog od najodgovornijih egzekutora ideje etničkog čišćenja i ratnih zločina nad muslimanima, Albancima i Hrvatima tokom Drugog svjetskog rata.

„Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, govoreći o Đurišiću kao o „velikom junaku nepobjedivog karaktera“ pokazao je duboko nepoštovanje prema istorijskoj istini, prema žrtvama fašizma u Crnoj Gori i prema temeljima savremene Evrope“, kaže se u saopštenju SEP-a.

Navodi se da je Joanikije u istom govoru pokušao izjednačiti antifašistički ustanak naroda Crne Gore s četničkim pokretom koji je sarađivao sa nacističkim okupatorima, a sve to, kako su kazali iz SEP-a, uz saučesničku tišinu vlasti ili podršku pojedinih crnogorskih zvaničnika.

Iz SEP-a su podsjetili da je Đurišić bio komandant formacija koje su, pod njegovim neposrednim nadzorom, počinile masovne zločine nad civilnim stanovništvom, uključujući stravične masakre u Pljevljima, Bukovici, Limskoj dolini i Sandžaku.

„To su dokumentovani zločini koji se ne mogu prebrisati niti se smiju zaboraviti“, istakli su iz SEP-a.

Kako su kazali, opasnost od takvih revizionističkih narativa nije samo istorijska, nego politička i društvena.

„U zemlji koja teži evropskim integracijama, koja želi graditi suživot i pomirenje, koja stremi društvu pravde i modernih vrijednosti, slavljenje ideologa i izvršilaca etničkog čišćenja predstavlja direktan napad na ustavni poredak i na evropski put Crne Gore“, naveli su iz SEP-a.

Prema njihovim riječima, Joanikije je iskoristio crkvenu službu da afirmiše zločinačku ideologiju, a ne duhovne vrijednosti.

Time, kako su naveli iz SEP-a, Joanikije ne unižava samo instituciju koju predstavlja, već i svaku porodicu koja je u Drugom svjetskom ratu izgubila nekog u borbi protiv fašizma.

„Njegovo obraćanje pokazuje kontinuitet teokratskog nacionalizma i političke vjere, koji uporno pokušava Crnu Goru vratiti u mračne okove tragične prošlosti“, ocijenili su iz SEP-a.

Oni su kazali da posebno zabrinjava to što se Joanikiju na tom skupu zahvalio i potpredsjednik Vlade Crne Gore Budimir Aleksić.

„Ako predstavnik državne vlasti Crne Gore javno stoji iza događaja koji slavi četničkog vojvodu, onda imamo ozbiljan problem institucionalnog legitimisanja fašizma“, rekli su iz SEP-a.

Oni su pozvali sve građanske i evropske snage u Crnoj Gori da, kako su rekli, dignu glas protiv takvog sramnog i opasnog istorijskog revizionizma.

„Zajednički moramo stati u odbranu istine, u odbranu antifašizma i u odbranu dostojanstva žrtava. Predlažemo svim društvenim akterima da se Ustavom i zakonom afirmiše antifašizam, osude zločinci i osujeti revizionizam“, istakli su iz SEP-a.

Iz te partije su pozvali i premijera Milojka Spajića da se odredi prema izjavi Aleksića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS