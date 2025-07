SEP: Srebrenički 11. jul datum koji se ne smije zaboraviti

Podgorica, (MINA) – Srebrenički 11. jul 1995. godine datum je koji se ne smije zaboraviti, a zločin koji se dogodio prije tri decenije nikada se više ne smije ponoviti, poručili su iz Stranka evropskog progresa (SEP).

Iz te partije su rekli da je, uz 30. godišnjicu stradanja u Srebrenici, važno uvidjeti da svijet danas živi u vremenu narastajućih izazova.

To je, kako su naveli, obaveza više da se promoviše tolerancija i dijalog u rješavanju svih otvorenih pitanja, uz snažnu branu nacionalizmima i agresivnim politikama istorijskog revizionizma.

“SEP iskazuje pijetet prema žrtvama zločina i njihovim porodicama. Još jednom podsjećamo na značaj usvojene Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici”, kaže se u saopštenju.

Iz SEP-a su poručili da će se zalagati za podsjećanje na istorijske istine.

“I očuvanje vrijednosti pravde i slobode na kojima je uz velika stradanja uspostavljeno naše društvo, kako bi sadašnja i nove generacije nastavile putem razumijevanja i suživota uz demokratski i ekonomski napredak”, navodi se u saopštenju.

