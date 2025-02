SEP otvorio kancelariju u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa (SEP) otvorila je kancelariju u Nikšiću, nastavljajući da jača organizacionu mrežu širom Crne Gore, saopšteno je iz te partije.

Nikšić je, nakon Podgorice, Bijelog Polja, Pljevalja, Rožaja i Plava, šesti grad u kojem je SEP i formalno aktivna.

Predsjednik SEP-a Duško Marković kazao je da je zadovoljan otvaranjem kancelarije i da večeras partija počinje politički život i u Nikšiću.

„Namjera nam je ponudimo svoj politički i profesionalni potencijal građanima Nikšića i političkoj i opštoj javnosti kako bi u Nikšiću došlo do promjene“, rekao je Marković.

On je kazao da je u Nikšiću potrebna promjena, da lokalna vlast koja je obavljala dužnost u četvorogodišnjem mandatu nije ostavila iza sebe ozbiljne rezultate.

„Pored onoga što su potrebe Nikšićana u smislu razvoja i potreba života, ova vlast ne Nikšiću ostavila ozbiljne rezultate. Ova vlast je Nikšiću ostavila ozbiljne podijele i razdor“, naveo je Marković.

On je dodao da SEP, kao nova stranka, nudi politički dijalog, političku kulturu u političkom dijalogu i u javnom prostoru i konkretne projekte kako bi Nikšićani ostajali u tom gradu, mladi u Nikšiću imali priliku za sebe i kako bi se “vratio na stare staze slave i uspjeha”.

„Nikšić nema vremena da čeka. U Nikšiću su potrebne promjene. Vjerujem da će građani prepoznati naše političko djelovanje, program i poruke i da će nas podržati u tome“, kazao je Marković.

Iz SEP-a su rekli da je njihova kancelarija u Karađorđevoj 33 otvorena od večeras za sve građane koji žele da ih kontaktiraju ili podijele stavove.

“U nama će naći ozbiljne sagovornike, odgovorne Nikšićane koji žele dobro svom gradu i Crnoj Gori”, istakli su iz PES-a.

