SEP: Nikšićki rezultati nas neće obeshrabriti

Podgorica, (MINA) – Rezultati lokalnih izbora u Nikšiću neće obeshrabriti Stranku evropskog progresa (SEP), poručili su iz te partije i zahvalili građanima koji su u njihovom programu prepoznali šansu za drugačiju, evropsku i građansku Crnu Goru.

Iz SEP-a su kazali da lokalni izbori u Nikšiću nijesu donijeli rezultat kakvom su se nadali.

„Ipak, zahvaljujemo svakom građaninu i građanki koji su u našem programu prepoznali šansu za drugačiju, evropsku i građansku Crnu Goru“, naveli su iz SEP-a.

Oni su istakli da ta podrška, iako brojčano skromna, za njih ima veliku vrijednost.

„Kao nova stranka, koja je u Nikšiću formirala odbor tek mjesec prije izbora, suočili smo se s objektivnim izazovima, ali i nefer okolnostima – dominacijom velikih blokova, nedostatkom kohezije među građanskim snagama, kao i pokušajima monopola nad političkim prostorom“, kaže se u saopštenju.

Iz SEP-a su rekli da, uprkos svemu, iz tog procesa izlaze jači i ponosni na mlade ljude koji su iznijeli kampanju – časno, odgovorno i sa vizijom.

„Oni su lice nove politike, kojoj pripada budućnost“, naglasili su iz te stranke.

Oni su poručili da će nastaviti da djeluju dosljedno svojim principima – tiho, pristojno i odlučno.

„Nikšićki rezultat nas neće obeshrabriti, već dodatno motivisati da nastavimo graditi političku snagu koja se ne zasniva na podjelama, već na znanju, integritetu i zajedničkom dobru“, kaže se u saopštenju.

