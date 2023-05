Šentop: Proces učlanjenja Crne Gore u EU treba da bude ubrzan

Podgorica, (MINA) – Turska podržava proces učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju (EU), kazao je predsjednik Velike narodne skupštine Turske Mustafa Šentop i naglasio da taj proces treba da bude ubrzan.

Šentop je, tokom razgovora sa predsjednicom Skupštine Crne Gore Danijelom Đurović, iskazao zadovoljstvo zbog veoma dobrih odnosa između dvije države na političkom i međuparlamentarnom nivou.

Kako je saopšteno iz Skupštine, on je zahvalio Đurović na podršci koju je Crna Gora pružila Turskoj nakon razornih zemljotresa u februaru.

“Turska podržava proces učlanjenja Crne Gore u EU, kazao je predsjednik Šentop i naglasio da taj proces treba da bude ubrzan”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Šentop je istakao da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu nemaju cijenu i da je njegova zemlja spremna da pruži doprinos njihovom osiguranju.

Đurović je iskazala zadovoljstvo sveukupnim međudržavnim odnosima Crne Gore i Turske, koji se u kontinuitetu njeguju u duhu duboko ukorijenjenih kulturno-istorijskih veza.

Ona je podsjetila da su, u prethodnom periodu, intenzivirani susreti i posjete na najvišem i visokom nivou.

“Konstatujući da Crna Gora i Turska, kao partneri u NATO-u, sarađuju i kroz šire okvire za globalnu bezbjednost, Đurović je izrazila zadovoljstvo obostranim interesovanjem za unapređenje bilateralnog dijaloga u oblasti evropske integracije”, kaže se u saopštenju.

Đurović je naglasila da odlične bilateralne odnose treba dalje unapređivati u ekonomskoj oblasti.

Kako je dodala, trgovina, turizam, zdravlje i obrazovanje prepoznate su kao oblasti sa značajnim potencijalom za saradnju.

Đurović je istakla veliki broj projekata koje je Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA realizovala u gotovo svim crnogorskim opštinama, kao i podršku Turske u stipendiranju studenata iz Crne Gore.

