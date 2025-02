Selmanović izabran za člana Tužilačkog savjeta

Podgorica, (MINA) – Tužilac Armin Selmanović izabran je danas za člana Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Kako je saopšteno iz VDT-a, to je odlučeno na Konferenciji državnih tužilaca organizovanoj u Podgorici.

Navodi se da je odlukom članova Konferencije prihvaćen predlog Tužilačkog savjeta da se Filip Jovović izabere za predsjednika Komisije za Etički kodeks državnih tužilaca, a za njegovog zamjenika Stevan Brajušković.

“Poslovnikom o radu Komisije za Etički kodeks državnih tužilaca propisano je da se za predsjednika Komisije i njegovog zamjenika biraju članovi Tužilačkog savjeta koji nijesu iz reda državnih tužilaca”, navodi se u saopštenju VDT-a.

Dodaje se da Komisija za Etički kodeks državnih tužilaca ima predsjednika i dva člana, koji imaju zamjenike.

Kako je saopšteno, prethodno je proširena sjednica VDT-a za članove Komisije izabrala državnu tužiteljku Tatjanu Begović i državnog tužioca Duška Milanovića, a za njihove zamjenice državne tužiteljke Anu Kalezić i Maju Janković.

U saopštenju VDT-a se navodi da je na današnjoj Konferenciji donijet i poslovnik o radu Konferencije državnih tužilaca.

