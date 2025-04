Seksističko ponašanje mora biti adekvatno sankcionisano

Podgorica, (MINA) – Seksističko ponašanje i proganjanje je neprihvatljivo i mora biti adekvatno sankcionisano, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije saopštili su da pozdravljaju efikasno procesuiranje ljekara V.P, koga je novinarka Gradske televizije Magdalena Čelanović prijavila zbog uvreda, prijetnji i uznemiravanja.

Oni su kazali da su savjetovali novinarki da prijavi već prvi slučaj verbalnog seksističkog nasilja.

U međuvremenu je, kako su naveli iz HRA, došlo do više sličnih poruka.

„Ovakvo seksističko ponašanje i proganjanje je sasvim neprihvatljivo i očekujemo da bude adekvatno sankcionisano“, istakli su iz HRA.

Prema njihovim riječima, žene koje imaju hrabrosti za javni nastup nijesu “glineni golubovi“.

„Upozoravamo da su novinarke i novinari krivičnim zakonodavstvom i posebno zaštićeni. Očekujemo i da Ljekarska komora Crne Gore i Klinički centar stanu u zaštitu dostojanstva ljekarske profesije i osude neprimjereno ponašanje ljekara“, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su pozvali sve žene izložene ovakvom i sličnom seksističkom nasilju da ga prijave.

