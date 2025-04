Podgorica, (MINA) – Seksistički ispadi moraju imati koordinisan institucionalni odgovor, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), navodeći da su žene u crnogorskom društvu postale redovna meta mizoginije i javnog zlostavljanja.

Iz CGO su saopštili da pozdravljaju reakciju Uprave policije u slučaju privođenja ljekara Kliničkog centra (KCCG) Vladimira Peruničića, nakon prijave novinarke Gradske televizije Magdalene Čelanović zbog uznemiravanja kroz seksističke, uvredljive i prijeteće komentare.

“Ovaj slučaj potvrđuje koliko je važno da institucije brzo i odlučno reaguju u zaštiti dostojanstva, sigurnosti i prava novinara/ki i svih medijskih radnika, a naročito žena koje su, nažalost, u crnogorskom društvu, postale redovna meta mizoginije i javnog zlostavljanja“, naveli su iz CGO na mreži X.

Iz te nevladine organizacije su istakli da očekuju odgovornu reakciju drugih institucija – Ministarstva zdravlja, KCCG i Ljekarske komore u domenima njihove nadležnosti, a kako bi se poslala jasna poruka da je ovo neprihvatljivo.

“Samo dosljednom primjenom zakona i adekvatnim sankcionisanjem ovakvog ponašanja možemo graditi društvo jednakih prava, sloboda i poštovanja”, rekli su iz CGO.

