Šekerinska: NATO mora da poveća izdvajanja za odbranu

Budva, (MINA) – NATO, usljed prijetnji koje postoje, mora da poveća izdvajanja za odbranu, poručila je zamjenica generalnog sekretara Alijanse Radmila Šekerinska, navodeći da su pojedine članice izdvajanja povećale na četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ona je to kazala na NATO Samitu mladih /NATO Youth Summit/, koji je organizovao Atlantski savez Crne Gore u partnerstvu sa Alijansom.

Šekerinska je rekla da se Alijansa priprema za samit NATO-a u Hagu, „koji je posebno važan u kontekstu opasnih vremena u kojima živimo“.

U fokusu tog samita, kako je dodala, biće način na koji se može povećati izdvajanje za odbranu.

Ona je ukazala na rat u Ukrajini i ruske veze sa Sjevernom Korejom, Iranom i Kinom, navodeći da to pokazuje koliko je važno da se razvije odbrana država članica Alijanse, kao porodice država koje dijele vrijednosti i interese.

Prema riječima Šekerinske, glavni cilj samita NATO-a u Hagu je da se razmotri na koji način će se Alijansa učiniti još snažnijim, ali i više balansiranom u smislu doprinosa.

„Kada govorimo o jačoj Alijansi, zapravo govorimo o jedinstvu, ali i sposobnosti da branimo sve saveznike“, istakla je Šekerinska.

Ona je kazala da će se na samitu u NATO-u fokusirati na nastavak trenda povećanja izdvajanja za odbranu.

„Kada je bezbjednost ugrožena, ništa drugo nije važnije“, dodala je Šekerinska.

Ona je podsjetila da su mnoge saveznice već povećale izdvajanja za odbranu.

Šekerinska je navela da su države, koje su blizu granice sa Rusijom, povećale izdvajanja za odbranu do četiri odsto.

„Kada kažemo da želimo da NATO bude više fer, to znači da moramo da učinimo više balansa u izdvajanjima, i to je poziv za evropske članice i Kanadu da izdvajaju više za odbranu“, rekla je Šekerinska.

Ona je ukazala na to da avioni Italije i Grčke štite nebo Crne Gore i regiona, i da je to samo jedan od primjera angažovanja Alijanse.

Šekerinska je naglasila da NATO nastavlja da bude odbrambena alijansa.

„Mi investiramo u odbranu, jer želimo da se odbranimo, jer ne želimo rat“, navela je Šekerinska.

Prema njenim riječima, ukoliko saveznice pokažu jedinstvo i odlučnost da zaštite sve saveznice, to je način na koji sprečavaju rat.

„Vjerujemo da je došlo vrijeme da NATO ide korak naprijed i računamo na sve vas u tome“, poručila je Šekerinska.

Ona je kazala da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za Alijansu, navodeći da je NATO tokom previranja devedesetih godina pokazao da podržava mir.

„To nastavljamo da radimo i danas“, rekla je Šekerinska, dodajući da je jedna od velikih lekcija tog vremena da nije dovoljno da nema rata.

Kako je kazala, danas je mir među državama na Zapadnom Balkanu, ali i dalje region nije krenuo korak naprijed.

Šekerinska je dodala da to može voditi do problema.

Ona je rekla da Alijansa zbog toga uporno šalje poruku da je Zapadni Balkan važan za NATO i da očekuju više regionalnog rješavanja problema.

„On se ne rješava podjelama, već saradnjom i trudom, a Alijansa ostaje posvećena Zapadnom Balkanu“, poručila je Šekerinska.

Odgovarajući na pitanje učesnika, Šekerinska je rekla da svi saveznici moraju i interno da se bore kako bi ojačali svoju odbranu.

Ona je istakla da je solidarnost i podrška koja je pružena Ukrajini učinila razliku i da je značajno što su saveznici podržali tu državu.

„To je važan signal da smo sigurni, i svi saveznici su jasni da naša podrška Ukrajini nije trenutna, već dugoročna. Mi stvaramo zapravo odbranu za našu Alijansu u isto vrijeme“, rekla je Šekerinska.

NATO se, prema njenim riječima, mora prilagođavati promjenama i novim metodama ratovanja.

„Naše znanje i tehnologije se mijenjaju i prilagođavaju“, dodala je Šekerinska.

Odgovarajući na pitanje kolike su šanse da Ukrajina bude članica NATO-a, ona je kazala da je pristupanje uvijek bilo izazovno pitanje, podsjećajući na dugi proces pristupanja Sjeverne Makedonije.

Kako je dodala, članstvo države u NATO-u donijelo je pozitivne rezultate.

„Kada su teška vremena ne treba odustajati, a kada je situacija super, nemojte se opuštati“, rekla je Šekerinska.

Ona je navela da su mogućnosti tu, ali da su tu uvijek i rizici.

„Nastavite jedinstvo, ne gubite nadu, nikada nije lako, to je vjerovatno poruka i iskustvo svake članice“, kazala je Šekerinska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS