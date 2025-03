Šehović: Sada na vlasti da dokaže posvećenost evropskim integracijama

Podgorica, (MINA) – Opozicija je postavila dva jasna zahtjeva i oni su prihvaćeni, kazao je predsjednik Socijaldemokrata i jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović i poručio da je sada na vlasti da dokaže posvećenost evropskim integracijama.

On je, komentarišući sporazum koji su sinoć potpisali predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić i predstavnici opozicije, kazao da se parlamentarna i institucionalna kriza nastala nakon konstatovanja prestanka mandata jednoj sutkinji Ustavnog suda rješava uz podršku Venecijanske komisije, čije će se mišljenje u potpunosti primijeniti.

“Do tada se obustavlja procedura izbora jednog sudije tog suda”, naveo je Šehović.

Kako je rekao, evropska agenda je prioritet.

“Neće biti otvaranja identitetskih pitanja koja dijele društvo – poput izmjena Ustava u vezi sa službenim jezikom, Zakona o crnogorskom državljanstvu i drugih tema na kojima insistira dio parlamentarne većine”, istakao je Šehović.

To je, prema njegovim riječima, važan korak naprijed, jer bi pokretanje takvih tema značilo trajno skretanje Crne Gore sa evropske agende i izazvalo nove političke tenzije s nepredvidivim posljedicama.

“Dogovor je jasan – sada je na vlasti da dokaže stvarnu posvećenost evropskim integracijama”, rekao je Šehović.

