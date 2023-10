Šehović: Prvo odgađanje popisa, pa razgovori oko kontrole

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate Crne Gore (SD) spremne su da razgovoraju oko kontrolnih mehanizama koji bi garantovali kredibilitet popisa, ali tek nakon što se donose odluka o odgađanju tog procesa, poručio je predsjednik te partije Damir Šehović.

On je kazao da je Uprava za statistiku dugo vremena ignorisala zahtjeve opozicije, tvrdeći da je sve u redu i da će popis biti realizovan sa ili bez njih.

Šehović je dodao da sada, sedam dana pred početak popisa, nude ulazak opozicionih članova u popisne komisije, za šta su tvrdili da je nezakonito i nemoguće.

“Iako su tvrdili da je kompletna procedura depolitizovana, na kraju se pokazalo da su instruktori listom funkcioneri partija aktuelne vlasti i njihovi najbliži srodnici, kao i da je ista situacija i sa popisivačima”, rekao je Šehović.

On je kazao da depolitizaciji tog procesa najbolje svjedoči podatak da se među osobama koje bi da popisuju po Crnoj Gori nalaze i one koji javno pozivaju na rat u odbranu Kosova.

“Bolje bi im bilo, pošto i to pominju u saopštenju, da zatraže bezbjednosnu procjenu građana kojima bi takav popisivač zakucao na vrata”, dodao je Šehović.

On je kazao da u prilog zahtjevu za odgađanjem popisa ide i činjenica da su u nekim sredinama prekasno odabrani popisivači, zbog čega će se obučavati dva dana prije popisa, dok ih u drugima nema dovoljno.

“Sa druge strane, definitivno je jasno da su popisne komisije u pojedinim opštinama nezakonito formirane i da u jednom broju njih ne postoje ni minimalni uslovi za održavanje popisa, što je i zvanično jedan broj predsjednika opština već potvrdio”, rekao je Šehović.

Građanima je, kako je naveo, prvo u javnosti prijećeno kaznama za bojkot popisa.

“Kada su vidjeli da za tako nešto nemaju utemeljenje, o čemu je prethodnih dana riječ dala i pravnička struka, onda su pokušali da nam prodaju priču da će podatke nadomjestiti iz registara, što takođe nije moguće, jer da je to tako ne bismo ni morali sprovoditi popis”, istakao je Šehović.

On je kazao da je poziv opoziciji da se ipak uključi u kontrolu čitavog procesa svojevrsno priznanje da je popis “pažljivo pripremana prevara, koja je zajedničkim djelovanjem opozicije i ostale zainteresovane javnosti potpuno razobličena”.

Prema riječima Šehovića, konačan cilj je promjena karaktera države, odnosno ukidanje ustavne kategorije o Crnoj Gori kao građanskom društvu.

“Imajući sve to u vidu, jedino za nas prihvatljivo rješenje jeste prvo donošenje odluke o odgađanju popisa, pa tek onda da sjednemo i dogovorimo se oko svih neophodnih kontrolnih mehanizama koji bi garantovali kredibilitet procesa, a kojih su se iz Monstata naprasno sjetili sedmicu pred održavanje popisa”, poručio je Šehović.

U suprotnom, kako je dodao, odluka o bojkotu ostaje na snazi.

“A kampanja koja treba da približi ljudima širom Crne Gore o kakvom fingiranom procesu je riječ će izvjesno biti veoma uspješno realizovana. Što je očigledno postalo jasno i Monstatu i svima koji su učestvovali u osmišljavanju ovog prevarnog procesa”, zaključio je Šehović.

