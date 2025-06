SDT se žalilo na oslobađajuću presudu u slučaju Državni udar

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) danas je Apelacionom sudu izjavilo žalbu protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici, kojom su Andrija Mandić, Milan Knežević i još 11 osoba oslobođeni optužbe da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju.

Prvostepenom presudom Specijalnog odjeljenja Višeg suda u predmetu poznatom kao Državni udar, optužbe su, osim Mandića i kneževića, oslobođeni i E.Š., V.P., B.D., P.B., N.R., S.Đ., K.H., B.M., M.D., D.M. i M.Č.

Kako je objavljeno na sajtu SDT-a, prvostepena presuda je javno objavljena 12. jula prošle godine, a njen ovjeren prepis je dostavljen SDT-u 3. juna, sa pravnom poukom da se žalba može izjaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa.

„Žalba je izjavljena zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a predloženo je da drugostepeni sud, jer je prvostepena presuda jednom već ukinuta, održi pretres i sam donese presudu kojom će optužene oglasiti krivima za krivična djela za koja su optuženi“, kaže se u saopštenju.

