SDT odbacilo prijavu Vučurović

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu koju je smijenjena direktorica podgoričke Gimnazije Biljana Vučurović podnijela protiv ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakišić Stojanović, saopšteno je iz resornog Ministarstva.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) su kazali da je SDT utvrdilo da nema elemenata prijavljenog krivičnog djela, niti bilo kojeg djela koje se goni po službenoj dužnosti iz nadležnosti tog tužilaštva.

„Ova odluka još jednom potvrđuje da su navodi iz prijave bili u potpunosti neutemeljeni i pravno neosnovani“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su podsjetili da je i Osnovno državno tužilaštvo (ODT) prethodno odbacilo krivične prijave Vučurović, čime je, kako su kazali, dodatno potvrđeno da je kompletna procedura sprovedena u skladu sa zakonom.

„Vjerujemo da je ovom odlukom stavljena tačka na sve neosnovane spekulacije i očekujemo da se energija i resursi institucija usmjere na pitanja od suštinskog značaja za društvo“, rekli su iz MPNI.

Oni su poručili da Jakšić Stojanović ostaje posvećena svom radu i obavezama, sa jasnim ciljem unapređenja resora prosvjete, nauke i inovacija u Crnoj Gori.

