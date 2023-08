SDT izviđa naknadno ocjenjivanje testova iz maternjeg jezika

Podgorica, (MINA) – Slučaj ponovnog ocjenjivanja masovno prepisanih maturskih radova nalazi se u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i u fazi je izviđaja.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je Pobjedi da im je Vrhovno državno tužilaštvo dostavilo podnesak dvije nevladine organizacije Prosvjetna zajednica i Roditelji, u kojem se izražava sumnja u zakonito postupanje službenih lica Ministarstva prosvjete, Državne komisije za maturski ispit, test administratora, koordinatora i direktora srednjih škola, u postupku ocjenjivanja maturskih/stručnih ispita.

Po tom podnesku formiran je krivični predmet i dodijeljen u rad specijalnom tužiocu.

Oko 500 maturanata na maturskom testu prvobitno je dobilo nula bodova, a nakon odluke da se formira nova komisija za ocjenjivanje – znatno veće ocjene, pa čak i petice za iste testove.

To nije jedini slučaj da tužilaštvo ispituje eksternu provjeru znanja.

I dalje nije utvrđeno ko je prije početka polumaturskog testiranja iz matematike “pustio“ testove u javnost 20. aprila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS