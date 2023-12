SD: Vlada prihvatila predlog o povećanju materijalnih davanja

Podgorica, (MINA) – Vlada i parlamentarna većina prihvatili su predlog potpredsjednika Socijaldemokrata (SD) Borisa Mugoše, da se izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti predvidi povećanje iznosa materijalnih davanja kao što su materijalno obezbjeđenje porodice (MOP) i tuđa njega.

Iz SD-a su rekli da su Vlada i parlamentarna većina prihvatili predloge vezane za budžet za sljedeću godinu koje je podnio Mugoša.

“Prihvaćen je predlog Mugoše da Vlada kroz izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti predvidi povećanje iznosa određenih materijalnih davanja (MOP, tuđa njega i drugo)”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prihvaćen je i predlog da se zaduži Vlada da sprovede neophodne aktivnosti u pravcu izrade strategija demografskog razvoja i borbe protiv siromaštva, kao i u pravcu realizacije besplatnog prevoza učenika i besplatne užine za djecu iz socijalno ranjivih kategorija.

Mugoša je naveo da je predložio da se sredstva za sprovođenje tih aktivnosti obezbijede ne kroz dodatne teoškove već kroz racionalizaciju određenih budžetskih izdataka – ugovora o djelu, rashoda za administrativni material i konsuktantske usluge.

“Usvojen je i predlog Mugoše koji se odnosi na ispravljanje nepravde prema jedinoj kategoriji zdravstvenih radnika sa završenim odgovarajućim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke – farmaceutima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ta struka nije uvrštena u Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, čime je vrijednost koeficijenta njihove zarade ostala na mnogo nižem nivou u odnosu na ostale kategorije zdravstvenih radnika koje su uvrštene u navedeni Zakon.

Socijaldemokrate su navele da je time Vlada zadužena da, kroz dopune Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u Zakon uvrsi farmaceute i definiše vrijednost koeficijenta njihove zarade na pravedan i adekvatan način.

“Na kraju, da bi se u kontinuitetu pratila dinamika realizacije kapitalnih projekata, prihvaćen je predlog Mugoše da Vlada kvartalno izvještava Skupštinu o stepenu izvršenosti i aktivnostima koje se sprovode na realizaciji kapitalnog budžeta definisanog Zakonom o budžetu Crne Gore za narednu godinu”, zaključuje se u saopšenju.

