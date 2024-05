SD: Sporne izmjene medijskih zakona izazivaju zabrinutost

Podgorica, (MINA) – Poigravanje sa medijskim zakonodavstvom izaziva ozbiljan razlog za zabrinutost, naročito u konktekstu neophodnosti usvajanja medijskih zakona usaglašenih sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), kao jednog od uslova ubrzavanja procesa pristupanja Crne Gore EU, saopštile su Socijaldemokrate (SD).

Iz te partije su rekli da kontroverze koje već sada izazivaju sporne izmjene, kojima se smanjuju kriterijumi za izbor direktora Javnog servisa sa dosadašnjih deset na pet godina iskustva, otvaraju prostor za sumnju i nepovjerenje u one koji su odgovorni za njihovo kreiranje.

„Netransparentnost donošenja takvih izmjena u momentu kada je sprovođenje reformi od presudnog značaja za dalji put Crne Gore ka EU, i neophodnost ostvarivanja standarda nezavisnosti i integriteta medija, koje je potrebno postići kroz zakone, ukazuju na neozbiljnost političkih aktera oličenih u izvršnoj vlasti“, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su naveli da rizici do kojih može da dovede ovakvo ponašanje premijera Milojka Spajića mogu biti ne samo pogubni za evropski put Crne Gore, već i dodatno narušiti medijski ambijent.

„Kojem je potrebna podrška u smislu profesionalizacije, poboljšanja standarda zaposlenih u medijima, samoregulacije i razvoja medijskih sloboda“, dodali su iz SD-a.

