SD pozvao građane da se izjasne na popisu

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su obezbijeđeni svi uslovi da Popis stanovništva, domaćinstava i stanova počne, ocijenile su Socijaldemokrate (SD) i pozvale sve građane da se izjasne na popisu, koji počinje sjutra.

Iz SD-a su konstatovali da su, u prethodnom periodu, dogovorom opozicije sa premijerom Milojkom Spajićem, dogovoreni svi kontrolni mehanizmi potrebni za kvalitetno sprovođenje popisa.

“Ti kontrolni mehanizmi su adekvatno implementirani i možemo sa zadovoljstvom konstatovati da su obezbijeđeni uslovi da popis stanovništva počne”, rekli su iz SD-a.

Oni su naveli da su prije mjesec, nakon što je izabrana nova Vlada, “krenuli od nule”.

Kako su iz SD-a kazali, opozicija nije imala niti jedan mehanizam kontrole na osnovu kojeg bi mogli pratiti sprovođenje popisa i, u konačnom, unošenje dobijenih podataka i njihovo objavljivanje.

Iz SD-a su naveli da danas imaju predstavnike u svim popisnim komisijama, instruktore i popisivače izabrane na paritetnoj osnovi, obavezu ručnog brojanja određenog uzorka podataka, kao i stvorene sve preduslove za kreiranje pouzdanog softvera pomoću kojeg će građani moći da provjere tačnost unešenih podataka.

“S druge strane, imajući u vidu cjelokupnu situaciju u susret popisu, pozive na bojkot u trenutku kada, sa prethodnom Vladom, nije bilo ni riječi o popisu, kao i naše opravdane sumnje da se za kratak vremenski rok mogu stvoriti adekvatni uslovi za njegovo održavanje, u potpunosti razumijemo sumnju određenog broja ljudi u taj proces”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, SD cijeni da je učestvovanje u popisu interes građanske, imajući u vidu trenutno stanje, sve kontrolne mehanizme i atmosferu u kojoj će opozicija moći u potpunosti kontrolisati njegovu realizaciju.

“Stoga pozivamo sve građane da se izjasne na popisu, kako bismo dobili validne podatke za kreiranje brojnih razvojnih politika, i pozivamo nadležne da, obzirom na vremenske (ne)prilike, obezbijede popisivačima i instruktorima adekvatne uslove za sprovodjenje popisa”, zaključuje se u saopštenju.

